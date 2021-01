Mortalidade agravada com surtos em lares

Mais de duas centenas de surtos ativos de Covid-19 em lares têm agravado a mortalidade: os últimos dados revelam 21 óbitos em Mértola, três em Tavira e dois em Sintra, depois de conhecido o total nacional de 2254 óbitos em lares. "Alguma coisa falha", alerta o presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso, João Ferreira Almeida. "É necessário maior rigor e disciplina no uso de material de proteção, como mudar de luvas após tratar cada utente", disse."Estamos a correr contra o aparecimento de surtos, daí estarmos a acelerar a vacinação em estruturas residenciais para idosos e em unidades de cuidados continuados", avançou, por sua vez, a ministra da Saúde. Marta Temido revelou ontem que a maior parte das 88 mil vacinas esperadas esta semana serão "alocadas" a lares, acrescentando que utentes e funcionários de 165 instituições foram, entretanto, vacinados.Em Mértola, mais dois utentes morreram no lar da Santa Casa da Misericórdia de Mértola, subindo para 21 o número de vítimas mortais, divulgou o provedor José Alberto Rosa. Há o registo de 104 casos neste surto: 65 utentes - 21 dos quais morreram - e 39 funcionários.Em Tavira, três utentes do Lar de Santa Maria morreram nos últimos dias. A última vítima mortal foi registada ontem e é um idoso de 84 anos que estava internado no hospital de Faro. Dez utentes da instituição estão hospitalizados e no total 40 idosos e 13 funcionários estão infetados. Registam-se ainda duas mortes no lar Origens, em Almornos, no concelho de Sintra, onde há 41 infetados.As vacinações nos lares de idosos do Algarve estão previstas arrancar durante o dia de hoje nos concelhos de Tavira e de Albufeira, locais que estão em risco extremamente elevado e muito elevado, respetivamente.No concelho albufeirense, as primeiras vacinas vão ser administradas a utentes e funcionários do lar de idosos do Centro Social Quinta da Palmeira, pelas 11h00, e da Unidade de Cuidados Continuados no Centro de Saúde, a partir do início da tarde. Também durante a tarde deverá arrancar a vacinação dos utentes e funcionários nos lares da Santa Casa da Misericórdia do concelho de Tavira.Arranca hoje a campanha de vacinação nos lares de Loures. Processo vai decorrer em 39 instituições, abrangendo cerca de 2 mil utentes e trabalhadores, durante uma semana.A Unidade Local de Saúde da Guarda inicia hoje a vacinação nos lares, após vacinar os profissionais de saúde definidos como prioritários, revelou o presidente do conselho de administração, João Barranca.Um utente do lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais, com 69 anos, sofreu ontem vários ferimentos na queda de uma janela, quando tentava fugir da instituição.