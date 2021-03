Bebé nasce dentro de ambulância dos Bombeiros de Grândola

Uma menina nasceu ontem, sexta-feira, 5 de março, numa ambulância dos Bombeiros de Grândola durante o transporte da mãe para a maternidade do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.





Joaquim Duarte, Comandante dos Bombeiros de Grândola afirmou que "o alerta para auxílio a uma parturiente já em trabalho de parto chegou às 12 horas. De imediato foi enviada uma ambulância de socorro para a casa da senhora".





Depois de estabilizada, foi iniciado o transporte para a maternidade do Hospital de Beja.





Durante o transporte, à passagem pela localidade de Figueira de Cavaleiros, a mulher entrou em trabalho de parto e a criança nasceu cerca das 12h43.





A criança acabou por nascer com a ajuda do bombeiro Luís Ribeiro, que um pouco mais à frente, já em Beringel, contou com o apoio da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Beja.