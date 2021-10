Famílias lisboetas despejadas em plena pandemia

A chegada da Covid-19 a Portugal trouxe um pesadelo para muitas famílias que vivem em habitações pública. No Bairro Alfredo Bensaúde, nos Olivais, Lisboa, as casas, que se mantiveram vazias ao longo de vários anos, serviram de refúgio para dezenas de famílias.Sem aviso prévio, no dia 28 de fevereiro de 2020 foram despejados. Sem resposta da autarquia lisboeta, construíram várias barracas."Vivo há quase 2 anos nesta barraca com a minha mulher e os meus dois filhos menores. É muito difícil passar aqui invernos. Passamos frio, não podemos cozinhar e tomar banho", explica Wilson Silva, 23 anos. Otestemunhou o caso de uma família despejada sem nunca ter recebido o auto. Oconfrontou a autarquia, mas sem sucesso.