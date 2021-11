Neve regressou hoje à Serra da Estrela

A neve voltou a cair esta quarta-feira na Serra da Estrela. Com as baixas temperaturas e a precipitação, os primeiros flocos de neve caíram durante a madrugada para delícia de muitos.



Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Castelo Branco e da Guarda sob aviso amarelo devido à previsão de neve até às 15h00 desta quarta-feira.





No continente regista-se ainda uma descida da temperatura, em especial das mínimas. Assim, de acordo com o IPMA, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 3 graus em Vila Real, Guarda e Viseu e os 11 em Faro. As máximas oscilam entre os 8 graus na Guarda e os 19 em Faro.