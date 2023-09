30 pessoas sofrem intoxicação depois de terem comido arroz de frango ao almoço na Porto Editora

Vinte pessoas foram levadas para o hospital e dez foram mandadas para casa depois de terem sofrido uma intoxicação alimentar na Porto Editora.

Segundo apurou o CM, o alerta soou depois de terem ficado com náuseas, vómitos e diarreia – em comum têm o facto de terem comido arroz de pato ao almoço na cantina da editora.

No total vinte pessoas foram transportadas para os hospitais de São João e Santo António, no Porto, e para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, considerados feridos leves. Dez pessoas foram ainda mandadas para casa com os mesmos sintomas.

De acordo com a mesma fonte, na origem do incidente estão problemas na cantina.Contactada pelo, a Porto Editora informa que a situação está resolvida. O problema que se verificou foi rapidamente resolvido pela equipa de socorristas que existe na empresa, no entanto houve pessoas que necessitaram de ir ao hospital. Refere ainda que o problema terá sido causado por algum ingrediente, já que a cantina não apresenta qualquer irregularidade.No local esteve ainda a ASAE e o delegado de saúde pública.