99 casos positivos de coronavírus detetados em hóspedes de hostel em Lisboa

99 hóspedes do hostel Aykibom Hostel, localizado na Rua Morais Soares, em Lisboa, testaram positivo para coronavírus. Os testes foram realizados após terem surgido vários suspeitas no espaço o que levou a uma operação de evacuação e transferência de cerca de 200 hóspedes.



A operação surgiu após ter sido confirmado um caso positivo e, após terem sido realizados vários testes, confirmaram-se mais 99 casos de coronavírus entre os hóspedes, segundo avançou o vereador da Proteção Civil Municipal de Lisboa, Carlos Castro, à TVI.





De acordo com as informações do vereador da Proteção Civil Municipal de Lisboa aos jornalistas no local, a operação de retirada "de cerca de duas centenas de pessoas teve início pelas 07h00, depois de um caso positivo ter sido detetado e que já se encontra em isolamento".

Segundo o responsável municipal, a operação envolveu diversas entidades do ramo de saúde e de apoio aos emigrantes, uma vez que o espaço acolhe 165 refugiados.



Foram realizados 119 testes à Covid-19, sendo que 99 deram positivo, 17 acusaram negativo, 13 foram inconclusivos e 46 pessoas aguardam ainda resultado laboratorial.



80 refugiados infetados com coronavírus foram transportados da Mesquita Central para a Pousada da Juventude de Lisboa, onde serão acompanhados por equipas médicas.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, elementos da PSP, INEM, Bombeiros Sapadores de Lisboa e bombeiros da Ajuda foram mobilizados ao Aykibom Hostel, localizado na Rua Morais Soares, para realizar esta operação.