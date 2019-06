40 horas semanais para enfermeiros

O presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, José Carlos Martins, alega que o Ministério da Saúde pressiona os enfermeiros para aumentarem o horário das 35 para as 40 horas semanais."Queremos que os enfermeiros resistam à pressão de aumentar as horas de trabalho", apelou em Faro.Em causa está o despacho para as Unidades de Saúde Familiar Modelo B, unidades que englobam 2700 enfermeiros e possuem maior autonomia e mais incentivos financeiros.Num período de forte contestação laboral, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, anunciou que foram injetados de "forma extraordinária" mais 152 milhões de euros nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde para a redução dos pagamentos em atraso.Foi também autorizada a abertura de 200 vagas para concursos de promoção para assistentes graduados seniores.Ontem, a paralisação dos auxiliares de ação médica e assistentes operacionais teve uma adesão superior a 75%, segundo indicou a Federação dos Sindicatos da Administração Pública, da qual resultou o fecho de alguns serviços.Já na terça-feira fazem greve médicos e enfermeiros.Uma centena de funcionários judiciais manifestaram-se, ontem, no Porto, no segundo de cinco dias de greve pela integração de suplemento de 10%.O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público indica uma taxa de adesão de 90 a 100% à greve que levou ao adiamento de julgamentos e diligências.Os trabalhadores dos Registos e Notariado realizaram ontem um protesto com fecho de serviços. É apontada no setor uma falta de 1500 funcionários.