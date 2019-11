47% dos casos de VIH gerados por sexo gay

Dos 973 novos casos de infeção por VIH confirmados no ano passado, 47,3 por cento referem-se a homens que tiveram sexo com outros homens, com idade mediana de 31 anos. Do total de diagnósticos, apenas três se referem a crianças com menos de 15 anos.

Os dados constam do relatório ‘Infeção VIH e Sida 2019’ do Instituto Doutor Ricardo Jorge e da Direção-Geral da Saúde, divulgado ontem. Foram ainda diagnosticados 227 novos casos de Sida.

Casos de VIH são predominantes no sexo gay

O documento mostra, ainda assim, que esta é a primeira vez desde 1991 que o número de novos casos fica abaixo de mil. A maioria refere-se a indivíduos naturais de Portugal (64,2). Lisboa, Coimbra e Setúbal são os distritos que registaram maiores taxas de novos diagnósticos. Em Portugal há cerca de mil pessoas a fazer profilaxia pré-exposição da infeção por VIH. Segundo as autoridades da Saúde, a maioria são homens, com elevado nível de escolaridade e que vivem em grandes cidades.

No ano passado foram registadas 261 mortes em doentes com VIH, 142 dos quais já com Sida. Já a percentagem de diagnósticos tardios continua superior à da União Europeia. Para os responsáveis pelo programa da DGS, é necessário "melhorar as estratégias de rastreio", alargar os testes rápidos nas farmácias e criar alertas para rastreio nos centros de saúde.