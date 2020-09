4.970 profissionais de saúde infetados com coronavírus desde o início da pandemia

Um total de 4.970 profissionais de saúde ficaram infetados com covid-19 desde o início da pandemia, 629 dos quais são médicos e 1.435 enfermeiros, revelou hoje o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.Na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus em Portugal, António Lacerda Sales avançou que, entre os profissionais de saúde, ficaram infetados com covid-19 1.401 assistentes operacionais, 166 assistentes técnicos e 167 técnicos superiores de diagnostico e terapêutica.O secretário de Estado destacou ainda que 4.108 profissionais de saúde recuperaram da doença desde o inicio da pandemia, significando "uma percentagem superior a 82 % de recuperados".Portugal contabiliza hoje mais quatro mortos relacionados com a covid-19 e 425 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.957 mortes e 74.029 casos de infeção, estando hoje ativos 24.188 casos, mais 184 do que no dia anterior.A DGS indica que das quatro mortes registadas, três ocorreram na região Norte e uma em Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções.