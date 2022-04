Nascem cada vez mais bebés filhos de pais não casados. No ano passado, 60% dos 79 582 nascimentos foram fora do casamento, de acordo com as Estatísticas Vitais 2021, publicadas esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Foi o sétimo ano consecutivo em que a percentagem de nados-vivos fora do casamento foi superior à de nados-vivos dentro do casamento.









Ver comentários