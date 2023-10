O Governo vai comparticipar com 7,3 milhões de euros a reposição, em 14 concelhos de Portalegre, de infraestruturas e equipamentos municipais destruídos pelas intempéries de dezembro. Esta verba representa mais de metade do valor total elegível dos prejuízos apresentados pelos municípios afetados.Os prejuízos provocados pelo mau tempo no Alentejo, em dezembro do ano passado, ascenderam a 67 milhões de euros, a quase totalidade dos mesmos registados no distrito de Portalegre.