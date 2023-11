76 urgências sem médicos

Entre domingo e sábado, a falta de médicos para completar as escalas vai afetar os serviços de 76 urgências de especialidade em quase todos os hospitais do País. Segundo a Direção Executiva do SNS (DE/SNS), em Lisboa e Vale do Tejo há 30 serviços com constrangimentos, 24 no Norte, 20 no Centro, e quatro no Alentejo (dois) e Algarve (dois).Nalguns casos, as urgências estão encerradas toda a semana, como em Chaves (Pediatria e Ortopedia), Mirandela (Cirurgia Geral), Barcelos (Cirurgia Geral), Penafiel (Cirurgia Geral), Guarda (Cirurgia Geral e Via Verde do AVC) e Évora (Cirurgia Geral).Os utentes devem ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) antes de se dirigirem a uma urgência (ou 112, em caso de emergência) – estes serviços poderão encaminhar os menos graves para o centro de saúde. Em casos de "situação de risco iminente de vida", o INEM deverá determinar "a ponderação do encaminhamento para a unidade de saúde mais próxima, ainda que em contingência, caso tecnicamente seja a melhor opção".