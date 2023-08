As escolas tinham 858 professores por colocar na terça-feira, com a falta de docentes a fazer-se sentir antes do arranque do ano letivo. Segundo Arlindo Ferreira, especialista em concursos de professores, “na maioria dos casos já não existem docentes profissionalizados disponíveis para esses lugares”.As escolas terão de recorrer a professores sem formação pedagógica. Os maiores problemas são em Lisboa (74 horários vazios) e Setúbal (43). Geografia tinha 73 por preencher e Física e Química 42, mas há também dificuldades a Matemática e Português.