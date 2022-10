O Ministério da Educação (ME) já colocou este ano letivo nas escolas 1163 professores apenas com habilitação própria, sem formação pedagógica, mais 263 do que os 900 colocados o ano letivo passado até 21 de outubro. Estes dados, que foram fornecidos ao Correio da Manhã pelo ME, revelam um crescimento de 31% do recurso a estes docentes no presente ano letivo.









