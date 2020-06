"A noite também é cultura": Bares e discotecas de Lisboa criticam silêncio do Governo sobre reabertura

Os empresários da noite lisboeta criticaram esta segunda-feira o silêncio do Governo por falta de resposta aos sucessivos pedidos para a reabertura da atividade, lembrando que também têm família.O lamento veio dos cerca de 200 responsáveis de bares e de discotecas, maioritariamente dos lisboetas Bairro Alto, Cais do Sodré, Estrela e Campo de Ourique, que protestaram hoje diante da Assembleia da República, em Lisboa, para exigir a reabertura das suas atividades.Empunhando cartazes em que se podia ler "Fomos os primeiros a fechar, há melhor exemplo?", "Igualdade para todos, a noite também é cultura" ou ainda "Mesmo sem receber o 'lay-off' queremos abrir gostoso", a manifestação que, se tornou em marcha em redor do quarteirão defronte ao parlamento, passou de silenciosa a um conjunto de bater palmas, único momento em que se quebrou o silêncio.Os manifestantes foram interpelados pela polícia, tendo identificados alguns dos organizadores, sem que, no entanto, houvesse qualquer perturbação do protesto.