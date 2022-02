A poluição atmosférica pode afetar a qualidade do esperma

A poluição atmosférica pode prejudicar a qualidade do sémen, especialmente a capacidade de se mover na direção certa. Esta é a conclusão de um novo estudo realizado na China pela Faculdade de Medicina da Universidade de Tongji que envolveu mais de 30.000 homens.A investigação, publicada na revista científica JAMA Networks, sugere também que quanto menor for o tamanho das partículas poluentes no ar, maior é a ligação com a má qualidade do sémen."As nossas descobertas sugerem que frações menores do tamanho das partículas podem ser mais potentes do que frações maiores na indução de baixa mobilidade", escrevem os autores do estudo.Os investigadores referem-se aos homens em idade reprodutiva como um grupo mais necessário para reduzir a exposição à poluição atmosférica.