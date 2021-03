"A prova de que a união faz mesmo a força": Constança após aprovação do tratamento para a fibrose quística

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Constanc¸a Braddell (@cbraddell)

Constança Braddell, a jovem de 24 anos que sofre de fibrose quística, recebeu esta terça-feira a notícia de que o Infarmed aprovou o acesso ao tratamento para a doença que a afeta.A jovem reagiu pela primeira vez à notícia através do Instagram. "Finalmente consegui vir aqui manifestar a minha gratidão pela vossa generosa contribuição para a aquisição do Kaftrio, que é neste momento a minha única salvação", começou por referir. "Nunca pensei que poderia vir a ter esta dimensão, e por isso estarei eternamente grata. Isto é a verdadeira prova de que a união faz mesmo a força", acrescentou a jovem de 24 anos."De momento, aguardamos confirmação por parte do Infarmed para o financiamento contínuo e a longo prazo do Kaftrio e não apenas durante os meses que foram prometidos, pois este é um medicamento que tomarei para o resto da vida. O valor angariado manter-se-á intacto e apenas será utilizado caso o financiamento seja cessado ou interrompido por alguma razão que me transcenda", esclareceu."Continuarei a lutar até ao fim, para que todos tenham equidade e igualdade no acesso a este e qualquer medicamento que nos possa salvar a vida. A saúde é um direito de todos nós e não pode nem deve ser negado a ninguém. Questões burocráticas não se podem sobrepor à vida. É no fundo a coisa mais importante que nós temos e sem ela nada mais importa", concluiu a jovem.