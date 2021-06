Abertas candidaturas aos apoios à retoma do programa +Algarve

As empresas interessadas em beneficiar dos apoios do +Algarve já podem candidatar-se ao projeto, criado para investir no relançamento da economia da região usando a identidade cultural mediterrânica, divulgou esta quinta-feira a In Loco.

Em comunicado, a associação refere que o projeto "+Algarve, Um estilo de vida Mediterrânico" será financiado pelo Programa Operacional CRESC Algarve, prevendo-se um investimento de mais de 366 mil euros "na preparação da retoma económica da região no período pós-Covid".

O objetivo, refere a In Loco, é "capacitar e apoiar os municípios e os seus operadores económicos para estruturarem uma oferta robusta, bem organizada, dinâmica, capaz de gerar atração turística nacional e internacional durante a época baixa".

A oferta a ser estruturada deve ter "como base a identidade cultural mediterrânica e um conjunto inovador de produtos e serviços identitários, ligando os territórios do litoral e do interior", lê-se na nota.

A In Loco refere que a aprovação da candidatura que permite concretizar o projeto surge "após mais de três anos de trabalho voluntário, dinamizando a Rota da Dieta Mediterrânica".

O plano de ação resulta das prioridades que os membros da Rota, públicos e privados, assinalaram como prioritários, num inquérito, tendo sido destacada a promoção, através de 'marketing' territorial, como a ação mais prioritária, acrescenta.

Além disso, sublinha, é necessário, também, prestar "apoio técnico ao desenvolvimento de novos produtos turísticos complexos, adaptados aos mais recentes desafios na procura nacional e internacional" e suportados pelos recursos locais.

"Foi essa a aposta desta estratégia de 'marketing' territorial e de reforço da capacitação de todos os parceiros para a construção de um destino turístico único, diversificado e suportado pelo que de melhor o litoral, o barrocal, a serra, o barlavento e o sotavento têm para oferecer", conclui.

As principais linhas de ação do projeto incluem a promoção regional, através de um ciclo de feiras ou festas, itinerante por todos os municípios participantes, capitalizando a experiência da Feira da Dieta Mediterrânica.

"Esta celebração do estilo de vida Mediterrânico é prolongada no tempo e no espaço pela Feira da Dieta Mediterrânica Virtual, em formato 'online', servindo de plataforma de promoção bilingue e comercialização durante todo o ano dos produtos, serviços, eventos e locais mais significativos para o estilo de vida mediterrânico", lê-se ainda na nota.

Na promoção nacional e internacional está prevista a participação da região em duas feiras, em Lisboa e no Porto, assim como em feiras em França e na Alemanha, "promovendo o 'outro' Algarve e o seu estilo de vida milenar".

Estão ainda previstas seis oficinas técnicas de capacitação para a criação de novos produtos turísticos no barlavento, centro e sotavento algarvios, assim como visitas técnicas e consultoria aos membros da Rota da Dieta Mediterrânica.