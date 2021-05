O sorteio desta sexta-feira do Euromilhões não teve totalistas. O Jackpot aumenta assim para 53 milhões no sorteio da próxima terça-feira.Para Portugal voaram seis quartos prémios no valor de mais de 1110 euros.Conheça a chave sorteada e saiba se termina o mês de abril com a carteira mais recheada.A chave sorteada:

Números: 1, 16, 24, 28, 46

Estrelas: 2, 11



Milhão: PDQ 11243





Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados