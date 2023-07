Acesso rodoviário ao Cristo Rei condicionado de 31 de julho a 7 de agosto

A circulação rodoviária no acesso ao Santuário do Cristo Rei, em Almada, vai estar condicionada entre 31 de julho e 07 de agosto devido ao acolhimento de peregrinos durante a Jornada Mundial da Juventude(JMJ), foi esta segunda-feira anunciado.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, que se realiza de 01 a 06 de agosto e conta com a presença do Papa Francisco.

Numa informação disponibilizada no seu 'site', a Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, explica que os condicionamentos ao santuário prendem-se também com o esperado grande afluxo de visitantes ao concelho.

Nesses dias, entre as 08:00 e as 20:00, adianta a autarquia, vai ser condicionado o acesso e o estacionamento na Av. Cristo Rei e arruamentos envolventes, estando previstas exceções, nomeadamente para viaturas de emergência e de segurança pública, acesso a equipamentos de apoio social, transporte de pessoas com mobilidade reduzida e moradores da área condicionada.

Durante esse período, o trânsito estará proibido, exceto para moradores, viaturas de emergência e Carris Metropolitana, na Avenida Cristo Rei, nas ruas Fernão Lourenço, Paula Vicente, Dr. Manuel de Lourosa, Afonso Galo, Padre Ângelo Firmino Silva, das Fontainhas, Frei Silvestre de Almada, das Torcatas e Melvin Jones e na praceta Melvin Jones.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 02 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 05 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.