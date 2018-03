Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acordo parcial entre a ADSE e os privados

Tabela é publicada em breve, mas apenas parcialmente.

Por Sónia Trigueirão | 08:35

A ADSE e os prestadores privados chegaram a um acordo parcial sobre a nova tabela de preços a praticar pelos cuidados de saúde prestados aos funcionários públicos.



Segundo apurou o Correio da Manhã junto de fontes ligadas ao processo de negociação, na nova tabela, que deverá ser publicada em breve para entrar em vigor no próximo mês, não estarão incluídos todos os atos médicos. Há ainda temas a negociar nos próximos meses, sobre os quais os prestadores privados não cederam.



O acordo para uma nova tabela de preços, mesmo que parcial, foi alcançado depois de os privados terem ameaçado avançar para tribunal com uma providência cautelar e desistir da convenção.



A própria secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, disse esta quinta-feira, no final da conferência ‘O estado da Saúde em Portugal’, que as negociações deveriam estar concluídas até hoje. Só não referiu que poderiam ser para um acordo parcial.