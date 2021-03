Açores com seis novos casos de Covid-19 em São Miguel e cinco recuperações nas últimas 24 horas

O número de novos casos de covid-19 diagnosticados nos Açores decresceu esta quinta-feira face aos últimos dias, com seis novas infeções em São Miguel, mas há mais três doentes internados, de acordo com a Autoridade de Saúde Regional.

No boletim diário, a Autoridade de Saúde Regional adianta que foram realizadas nas últimas 24 horas "1.801 análises e diagnosticados nos Açores seis novos casos positivos de covid-19", todos "em São Miguel, em contexto de transmissão comunitária".

Assim, no concelho da Ribeira Grande foram registados dois casos no Pico da Pedra, no concelho de Ponta Delgada há três novos casos (um nos Arrifes e dois em São Pedro) e no concelho da Lagoa foi detetado um caso no Rosário.

Foram também registadas no mesmo período cinco recuperações, todas no concelho da Ribeira Grande, sendo quatro em Rabo de Peixe e uma no Pico da Pedra.

Na segunda-feira tinha sido reportados 15 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nos Açores e na terça-feira outros 15 novos doentes.

Hoje estão internados sete doentes em São Miguel, no Hospital do Divino Espírito Santo (Ponta Delgada), mais três do que na quarta-feira.

Um total de 1.230 pessoas permanecem em vigilância ativa no arquipélago açoriano.

Os Açores contam agora com 115 casos ativos de infeção, sendo 114 em São Miguel e um na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados na região 4.040 casos de covid-19, recuperaram da doença 3.788 pessoas e 29 faleceram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.682.032 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.722 pessoas dos 815.570 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Lusa/fim