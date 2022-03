O Governo Regional dos Açores está a preparar cenários de retirada de pessoas de São Jorge, caso a crise sísmica se agrave. E já entrou em contacto com as Forças Armadas “para a necessidade de ser emergente” evacuar a ilha, para onde já seguiram equipamento de busca e detetores de soterrado. Os utentes internados no Centro de Saúde das Velas, mais próximo dos epicentros dos sismos, serão já transferidos.



“Estamos perante uma catástrofe, se acontecer”, notou esta terça-feira o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses. Desde sábado, foram registados 1800 abalos, dois dos quais sentidos esta terça-feira, com uma magnitude de 2.2 na escala de Richter.