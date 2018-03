Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acusados negam responsabilidades por acidente que destruiu terminal de Leixões

Comandante do navio "Erasmos" e um piloto de barra do porto negam condução perigosa.

O comandante do navio "Erasmos" e um piloto de barra do Porto de Leixões, em Matosinhos, acusados de condução perigosa na sequência de um acidente ocorrido em 16 de janeiro de 2017, rejeitaram esta terça-feira responsabilidades em tribunal.



No início do julgamento, no Tribunal de Matosinhos, os arguidos afirmaram que cumpriram as regras estabelecidas.



O Ministério Público (MP) acusou os dois homens de condução perigosa, considerando que violaram as normas de segurança marítima e portuária.



Em causa está o choque do navio de carga com um petroleiro no Porto de Leixões, a 16 de janeiro de 2017, que, segundo a acusação, provocou danos de 2,3 milhões de euros no posto B do terminal de petroleiros e mais quatro milhões de euros de prejuízos no petroleiro.



Aquando do acidente, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) esclareceu que o navio cargueiro geral "Erasmos", fruto de uma avaria no leme, embateu contra o navio petroleiro "Blue Emerald", que estava atracado no posto B do terminal, tendo sofrido danos graves ao nível do casario.



Devido ao choque, a infraestrutura do terminal petroleiro sofreu avarias, referiu, acrescentando que do acidente não resultou qualquer derrame devido ao sistema de libertação do navio, nem vítimas.