Aeroporto da Madeira novamente condicionado devido ao vento forte

O Aeroporto da Madeira está esta terça-feira novamente condicionado devido ao vento forte que se faz sentir, tendo dois voos divergido e três regressado à origem, indicou à Lusa uma fonte aeroportuária.

De acordo com a fonte, dois voos da Easyjet, um proveniente de Lisboa e outro do Porto, e uma ligação da Ryanair de Lisboa não conseguiram aterrar esta manhã no Aeroporto Internacional da Madeira -- Cristiano Ronaldo devido ao vento forte.

Os aviões regressaram à origem, tendo sido canceladas as respetivas partidas do aeroporto insular.

A mesma fonte informou ainda que um voo de Dusseldorf (Alemanha), da companhia Tuifly, e outro de Paris (França), da Transavia, divergiram para Tenerife e para o Porto Santo, respetivamente.

Na segunda-feira, alguns voos também já haviam divergido devido ao vento que se fazia sentir no arquipélago.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as costas norte e sul da Madeira sob aviso amarelo devido às previsões de vento forte.