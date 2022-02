O volume de água armazenada nas albufeiras portuguesas estabilizou nas últimas semanas. Segundo os dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, no dia 21, face à semana anterior (dia 14), registou-se a manutenção do volume numa bacia hidrográfica, o aumento em 5 e diminuição em 8.De um total de 64 albufeiras monitorizadas, houve subida da água armazenada em 14 e descida noutras 14.