A chuva que caiu este domingo, sobretudo no Litoral Norte, tem “pouco impacto no volume das barragens”, avançou o meteorologista do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) Bruno Café. No Sul, a região mais atingida pela seca, praticamente não choveu. Para hoje, “as previsões indicam a possibilidade de aguaceiros, em particular no Litoral Centro e Norte e alguma neve na Serra da Estrela, Peneda-Gerês e eventualmente no Marão”, adiantou o especialista.









Na Serra da Estrela, a neve começou a cair na zona da Torre, às 12h00, a tempo e o suficiente para animar as centenas de pessoas que optaram por ir passar o domingo no maciço central.

“Eu vivo na zona do Marão mas gosto desta serra, da natureza e também dos bons produtos que aqui se vendem”, disse ao CM António Monteiro. Olívia Sousa, natural de Gaia, organizou uma excursão e o autocarro esgotou rapidamente. “As pessoas gostam de vir aqui. São bem tratadas e comem muito bem”, adiantou a empresária, enquanto dirigia o grupo para o autocarro rumo ao almoço no Sabugueiro.





Precipitação até às 18h00 deste domingo

A partir desta terça-feira regressa o sol, com um acentuado arrefecimento noturno, devido à reposição do anticiclone dos Açores a Noroeste da Península Ibérica.

pormenores



Lampreia em falta



A seca registada nesta altura está na origem da escassez de lampreia no Rio Mondego, cujo preço nos restaurantes tem subido a pique. O investigador Pedro Raposo considera a situação “muito dramática” e diz que o futuro “não é promissor”.





Março sem chuva



A previsão para março do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica valores de precipitação para o resto deste mês e para março inferiores ao habitual para a época do ano. As temperaturas são mais altas.





Minho na liderança







Leia também Barragens: Europa discute reservas em queda Os valores mais elevados de precipitação registados este domingo, até final da tarde, ocorreram no Minho. Em Amares, entre as 15h00 e as 16h00, caíram 15 litros por metros quadrado. Em Barcelos foram 14,5 litros.

Quatro barras fechadas no Norte

A forte agitação marítima determinou este domingo o fecho de quatro barras na região Norte: Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora e Caminha. Póvoa de Varzim e Vila do Conde estavam condicionadas a embarcações de calado superior a dois metros. Quarenta barras permaneceram abertas.





Capoulas Santos diz que Alqueva resolve parte do problema no Alentejo

O antigo ministro da Agricultura Capoulas Santos sustenta que “muito tem sido feito” para minimizar o impacto da seca e dá como exemplo o Alqueva. “O maior investimento público alguma vez feito”, graças ao qual “parte substancial do Alentejo tem os problemas resolvidos”, disse em entrevista ao ‘Negócios’. Capoulas Santos sublinhou que não há “soluções mágicas” para evitar um fenómeno como a seca ou para eliminar os seus efeitos, uma realidade com que “os portugueses estão confrontados desde sempre”.