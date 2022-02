Barragens: Europa discute reservas em queda

Em apenas uma semana (de 31 de janeiro a 7 de fevereiro), a ausência de precipitação fez com que se reduzissem ainda mais as reservas de água em nove bacias hidrográficas – uma situação que afetou sobretudo a Albufeira da Caniçada (Gerês), que em sete dias perdeu 6% da reserva de água que tinha. No início desta semana, das 15 bacias hidrográficas do território nacional, 12 tinham um nível de armazenamento de água inferior à média para o mês de fevereiro, sendo que as barragens do Barlavento Algarvio e do Lima (região Norte) eram as que estavam em pior situação (respetivamente com 14,4% e 17,6% da capacidade total do aprovisionamento).