Águia caça pombos na cidade do dragão

Chama-se Bill, é uma águia de Harris, e tem feito sucesso na cidade do Porto, onde mantém os pombos afastados da esplanada de um restaurante.

A Animal Experience é a empresa responsável pelo controlo de pragas em várias cidades, nomeadamente em centros comerciais, como o Vasco da Gama em Lisboa, o mercado do Bom Sucesso no Porto, o Oceanário de Lisboa e o Porto Internacional de Lisboa.

Paulo Almeida, sócio-gerente da empresa, explica que as aves de rapina permitem " afastar os pombos das pessoas evitando assim a propagação de doenças".



Esclarece que as características dos locais determinam a ave de rapina que irá "atuar". "Temos dois tipos de aves: as de Fórmula 1, que são os falcões, e as aves de rali, habituadas às curvas e com habilidade especial para áreas fechadas, que são as águias."



Por serem as aves mais rápidas, os falcões "operam" sobretudo em aeroportos e "terrenos abertos para evitar embates, o que provavelmente aconteceria numa cidade", explica Paulo Almeida.