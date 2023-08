Um quarto das albufeiras portuguesas está com menos de metade da capacidade de armazenamento de água. É nas bacias do Sul, nomeadamente as do Sado, Mira e Ribeiras do Algarve, que a situação é mais crítica: Campilhas, em Santiago do Cacém, está a 8% da capacidade; Monte da Rocha, em Ourique, a 9%; e a Bravura, em Lagos, a 10%.









Ver comentários