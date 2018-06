Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alemanha recebe mais portugueses

Em 2017 emigraram para o país de Merkel 17.750 nacionais, mais 8940 do que em 2016

Por João Saramago | 08:24

Dobrou o número de portugueses que emigraram para a Alemanha. Em 2016 procuraram aquele país 8810 cidadãos nacionais, enquanto que no ano passado foram 17 750. A chegada em força dos portugueses ocorreu quando se verificou uma descida da emigração para o Reino Unido: de 30 543 entradas em 2016 passou-se para 22 622 em 2017.



A Alemanha registou também uma subida dos portugueses que pediram a nacionalidade alemã: foram 803, depois de 756 no ano anterior. O ano de 2017 é, desde o início do século, aquele em que mais portugueses se tornaram cidadãos alemães. É também o ano que lidera em termos de entradas. Ainda neste século, nunca a comunidade portuguesa foi tão grande: em 2017 eram 146 810, quando em 2000 somavam 133 700.



A exemplo da Alemanha, também a Áustria registou um aumento na emigração. Chegaram em 2017 um total de 618 portugueses, enquanto que em 2016 tinham emigrado 561. Entre as dez comunidades de que são conhecidos dados estatísticos, houve em 2017 um acréscimo na Islândia (mais 50, atingindo os 270 nacionais) e na Suécia (chegaram 390 em 2017, depois de 380 em 2016), revela o Observatório da Emigração.



Um recuo de chegadas foi observado em vários países: Luxemburgo (de 3355 para 3342), Dinamarca (de 656 para 642), Noruega (de 427 para 375) e Nova Zelândia (de 41 para 38). Em Macau as chegadas baixaram de 150 para 100. No total, partiram 46 147 portugueses, mais 1004 face a 2016.