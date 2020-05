1263 mortos por coronavírus, mais 16 que ontem. Há mais 228 infetados

O número de mortos e infetados com coronavírus em Portugal voltou a subir esta quarta-feira. Relativamente ao número de mortos, esta quinta-feira registam-se 1263, mais 16 que ontem [terça-feira]. Já em relação aos infetados, temos hoje 29660, mais 228 do que na véspera, ou seja um aumento de 0,77%.Segundo o boletim epidemiológico, há ainda mais 21 pessoas recuperadas da doença, num total de 6452 recuperados.Registam-se ainda menos 20 infetados internados e menos oito em cuidados intensivos.Na habitual conferência de imprensa, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, sublinhou que, desde 1 de março e até 18 de maio foram realizados 674 mil testes à Covid-19. Desde 11 de maio, a taxa de testes positivos ficou abaixo de 5%.Também o RT, o índice que mede a probabilidade de um indivíduo poder infetar outro, diminuiu nos últimos dias. Na semana de 13 a 17 de maio o índice localizava-se nos 0,95, segundo o Secretário da Saúde.António Sales anunciou também que o número de internamentos semanal tem vindo a diminuir, assim como os doentes em cuidados intensivos e o número de mortos.Relativamente à indicação da Organização Mundial de Sáude (OMS) sobre a não higienização de superfícies, a diretora-geral da saúde, Graça Freitas, referiu que os transportes públicos, que têm já uma norma de utilização, continuam a cumprir as medidas de higiene e é também pedido que os passageiros cumpram as orientações estabelecidas.

