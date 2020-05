Maioria das grávidas infetadas pela covid-19 não têm sintomas

A maioria das grávidas infetadas com o novo coronavírus em Portugal não demonstrou sintomas da doença da Covid-19. Até ao dia 7 de maio, hospitais do SNS ajudaram a nascer 85 bebés e todos os testes a recém-nascidos foram negativos.

De acordo com o Jornal de Notícias, só três destas mulheres desenvolveram sintomas graves da Covid-19 e necessitaram ser acompanhadas em unidades de cuidados intensivos após o parto. Todos estes casos aconteceram no Hospital de São João, no Porto, mas nenhum demonstrou um "risco aumentado de complicação".

O Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, foi o que mais grávidas recebeu nos últimos dois meses e meio: foram 13 as mães infetadas que passaram pela unidade de saúde, dando à luz 14 bebés – num dos casos a mãe deu à luz gémeos. Maioria das grávidas só soube que estava doente com a Covid-19 depois do rastreio no hospital.