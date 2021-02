Há mais 167 mortos e 3480 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal.





Esta quinta-feira o número de internados pela doença desceu: Há menos 259 pessoas em unidades hospitalares, prefazendo agora um total de 5570 internamentos. Regista-se ainda um total de 836 pessoas em unidades de Cuidados Intensivos, menos 17 que esta quarta-feira.



O maior número de mortes e novos infetados registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 86 óbitos e 1846 casos de infeção, seguindo-se a Região Norte com 709 infetados e 39 mortos, o Centro com 518 novos casos e 22 mortos, o Alentejo com 101 infetados e 11 óbitos e por fim o Algarve, com seis mortos e 148 infetados. a Região dos Açores registou mais seis casos e na Madeira há mais 152 infetados e três mortos.

O número de pessoas que recuperaram da infeção por Covid-19 também continua a subir: Nas últimas 24 horas 8263 pessoas recuperaram da doença. Esta quarta-feira há menos 4950 casos ativos totalizando 118 362. O número de pessoas em vigilância desceu para 155298, menos 7268 do que na quarta-feira.