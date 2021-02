225 mortos e 7914 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Registaram-se nas últimas 24 horas em Portugal 225 mortes e 7914 novos infetados por Covid-19. Esta quinta-feira, o número de doentes recuperados voltou a ser superior ao de novos infetados, há 10760 recuperadas do novo coronavírus.Há uma forte baixa no número de internados, menos 188 pessoas comparativamente a quarta-feira. No total estão agora 6496 pessoas internadas. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão agora 863 pessoas, menos 14 que ontem.A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a registar o maior número de novos infetados (5349) e também o maior número de óbitos (119).