275 mortos e 5805 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou esta segunda-feira mais 275 mortos por Covid-19 e 5805 novos casos da infeção nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim da DGS, há mais 175 pessoas internadas, totalizando 6869.





O maior número de óbitos registou-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (149), seguindo-se a (51), o Norte (45), o Alentejo (21) e nove no Algarve. Já no que diz respeito aos infetados, há mais 3370 na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1180 no NorRegião Centrote, 559 no Centro, 409 no Alentejo e 205 no Algarve.



Há ainda mais 175 pessoas internadas, perfazendo um total de 6869. Há 865 pessoas em unidades de cuidados intensivos, mais sete que ontem, v

alor que representa um novo máximo da fase pandémica.

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença 7973 pessoas.



