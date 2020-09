Quatro mortos e 613 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

O número de mortos por Covid-19 voltou a aumentar em Portugal esta segunda-feira: mais quatro pessoas morreram da doença. Três dos óbitos registaram-se na Região do Norte e o quarto em Lisboa e Vale do Tejo.De acordo com o boletim da DGS, há mais 613 infetados nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 64 594 casos ativos. Dos infetados de hoje, 178 são da Região do Norte, 338 são da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 51 na Região do Centro, 27 no Alentejo, 10 no Algarve, 8 na Madeira e 1 nos Açores.Há 477 pessoas internadas, mais 25 pessoas que este domingo, e 61 delas encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais quatro que ontem.Há ainda mais 116 pessoas recuperadas da doença, totalizando 44 185 recuperados desde o início da pandemia.Durante a conferência da DGS o Secretário de Estado da Saúde, António Sales, alertou que mais de 50% dos novos casos de Covid-19 tem entre 20 a 49 anos.

Revelou ainda que desde março foram contratados mais de 4.700 profissionais de saúde para o combate à pandemia.

Durante a última semana foram feitos em média 17.500 testes à Covid-19 por dia, disse António Sales.



Graça Freitas, diretora-geral da DGS, disse que só saberemos se estamos a viver uma segunda vaga do coronavírus "daqui a uns dias ou semanas" após averiguar o comportamento do vírus.



A diretora da DGS explicou ainda que um cumprimento com cotovelo não é um comportamento de risco devido à sua "lateralidade" e também porque um contacto de alto risco implica um confronto face a face.

Graça Freitas explicou que o registo de mais casos de novos infetados entre jovens e adultos em idade ativa não faz prever um aumento da mortalidade, que tem maior incidência em pessoas acima dos 70 anos.