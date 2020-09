"Não me parece que constitua risco": Graça Freitas contraria opinião da OMS sobre cumprimentos com cotovelos

Tedros Adhanom, responsável máximo da organização, Graça Freitas defende que por ser um cumprimento rápido não "representa risco".Recorde-se que a Organização Mundial de Saúde alertou este domingo para o risco de contágio dos cumprimentos com os cotovelos . "As cotoveladas colocam-nos a menos de um metro de distância da outra pessoa", alertou Tedros Adhanom, responsável máximo da organização."O toque de cotovelo é uma saudação de mau gosto, anti-higiénica, que não cumpre as normas sobre o distanciamento", afirmou Tedros justificando que este cumprimento, que se popularizou ao longo da pandemia, não cumpre as regras de distanciamento e não é, por isso, seguro.