41 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas e 979 novos casos em Portugal

Há menos 170 pessoas internadas em enfermarias (1827) e menos 31 em unidades de cuidados intensivos (415), o valor mais baixo desde 15 de novembro, dia que apresentava o mesmo número nestas unidades. Portugal registou nas últimas 24 horas mais 41 mortos e 979 infetados por Covid-19.O País contabiliza 16430 vítimas mortais e 806626 casos confirmados desde o início da pandemia.De acordo com o Boletim Epidemiológico da DGS divulgado esta quarta-feira, há mais 1934 recuperados, num total de 725399. Há 31 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.Há menos 170 pessoas internadas em enfermarias (1827) e menos 31 em unidades de cuidados intensivos (415), o valor mais baixo desde 15 de novembro, dia que apresentava o mesmo número nestas unidades.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) há mais 426 casos da doença; segue-se a Região Norte com mais 217, a Região Centro com mais 118; o Algarve com mais 37 e o Alentejo com mais 31. A Madeira registou 140 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 6.754 infeções e 61 mortes devido à covid-19. A região Autónoma dos Açores registou 10 novos nas últimas 24 horas e notificados no total 3.793 de infeção e 28 mortos.Relativamente às vítimas mortais, 25 concentram-se em LVT, oito no Norte, quatro no Centro, três no Algarve e uma no Alentejo.Na caracterização de casos confirmados, 441441 dizem respeito a mulheres e 364915 a homens. Em termos de óbitos, 8593 corresponderam a elementos do sexo masculino e 7837 a elementos do sexo feminino.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 64.797 hoje, menos 996.

As autoridades de saúde têm em vigilância 33.491 contactos, menos 3.368 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 900.831 pessoas vacinadas: 632.450 com a primeira dose e 268.381 com a segunda dose.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.