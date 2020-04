27 mortos por coronavírus nas últimas 24 horas. Há mais 307 pessoas curadas

O número de mortos por coronavírus em Portugal subiu esta terça-feira para 762. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 27 mortes.Pela primeira vez desde o ínico do surto, oàs mortes pela covid-19. O número de recuperados é agora de 917. Há 1172 pessoas internadas, 213 nos Cuidados intensivos.O total de casos confirmados com coronavírus é de 21379, sendo 202769 o número total de casos suspeitos desde 01 de janeiro.Há 5009 pessoas que aguardam resultado laboratorial.De acordo com o boletim diário disponibilizado pela DGS sobre os dados epidemiológicos em Portugal, na esfera dos 82% dos casos confirmados, 52% das pessoas sentem tosse, 37% febre e 27% tem dores musculares. A estes números seguem-se a cefaleia (25%), a fraqueza generalizada (20%) e a dificuldade respiratória (15%).O Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales dirigiu-se aos portugueses dizendo que este é oem que o número de recuperados é superior às mortes pela covid-19.António Sales realçou a atitude responsável dos portugueses, avançando que apesar da situação em que o País se encontra, os pais nao devem adiar a vacinaçao dos filho, sob pena de portugal enfrentar outro surto de doenças infeciosas mais tarde."A vacinação das crianças é crucial. Os pais não devem adiar a vacinação dos filhos", afirmou.A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, respondeu às questões dos jornalistsa relativamente às celebrações do 25 de Abril, medida que tem levantado polémica e diferentes opiniões."Foi decidio pelo Parlamento que o 25 de abril era uma data suficientemente importante para merecerer um evento comemorativo. Vão ser tomadas todas as medidas para cumprir as regras estabelecidas para eventos deste tipo", disse Graça Freitas."Com grande satifação de todas as partes envolvidas, essas regras estão asseguradas e vai ser possivel com dignidade assinalar e comemorar o 25 de abril", continuou.Relativamente às questões levantadas relativamente à liga de clubes, Graça Freitas afirmou que não se irá pronunciar "porque é uma questão muito complexa e será analisado nos proximos dias"."Não é a altura própria para pensar num subsidio de compensação remuneratório ou subsidios de risco para profissionais de saúde", disse António Sales."Foi uma situçao de que as autoridades tiveram conhecimento a partir da deteçãoo de um caso de covid. Estão realojadas obviamente mas as instalações estão a ser alvo de limpeza. Neste momento, as atuoridades de saúde, assim como a Câmara, Proteçao Civil e alto comissariado e o SEF estão a analisar estas comunidades e o seu grau de risco", disse Graça Freitas quando questionada pela situação clínica dos estrangeiros que foram durante a madrugada desta terça-feira para a base aérea da Ota, em Alenquer."Sabemos quem está infetado, existe uma movimentação de pessoas muito controlada. A comunidade envolvevente não vai ser afetada com este realojamento", rematou.A Diretora da DGS foi questionada sobre a variação do número de casos suspeitos, referindo-se particularmente à diferença de casos entre os dias 18 e 19 de abril."É a variação normal de casos suspeitos. Há variações diárias que consideramos aleatórias. De dia 18 para dia 19 houve um pico de casos suspeitos. Creio que não corresponde a nada a nao ser a circunstância de que estão a ser testados muitos lares sobretudo na região Norte", avançou Graça Feitas, afirmando, contudo que vai "investigar este número".