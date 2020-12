Há mais 84 mortos e 2638 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal, de acordo com informação avançada pelo relatório da DGS desta segunda-feira. No total, são já 5733 óbitos e 353.57 o número de pessoas infetadas.



Dos óbitos, 36 são na Região Norte, 26 da Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 18 do Centro e três do Alentejo. A Região do Algarve não registou vítimas da Covid-19 esta terça-feira.



Já no que diz respeito ao número de infetados, a maior parte continua a concentrar-se na Região Norte, sendo hoje mais 1.348. A estes valores seguem-se os de LVT, com mais 682 infetados em 24 horas, 436 no Centro, 59 no Alentejo e 42 no Algarve.



A mesma fonte indica mais 5761 recuperados da doença, perfazendo um total de 280.038 desde o início da pandemia. Já no que diz respeito aos doentes internados, este número desceu para os 3206 (registando-se hoje menos 48 que na segunda-feira). Destes, 506 estão internados na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), menos sete nas últimas 24 horas. Atualmente há 2151 pessoas em contactos de vigilância.



Os conselhos da DGS sobre como agir no Natal para evitar contágios de Covid-19

"Devemos cumprir as regras em vigor, em termos de mobilidade e de restrições sobre ajuntamento de pessoas", afirmou esta terça-feira o subdiretor-Geral da Saúde, Rui Portugal.



Rui Portugal aconselhou a que sejam reduzidos os contactos a 4/5 pessoas para além do núcleo de coabitantes. "Devemos reduzir os contactos com os que não são coabitantes", reforçou.



O subdiretor-Geral da Saúde apelou ainda a que sejam cumpridas novas medidas, como por exemplo optar por espaços de maior dimensão, que significa uma menor propagação do vírus. Rui Portugal falou também na importância de uma boa higiene e da utilização da máscara.



A DGS veio ainda apelar a que, nesta quadra, sejam cumpridos os pelo menos dois metros de distância entre cada pessoa, principalmente em contactos que não sejam de pessoas que coabitam.



Casos ativos





Internados