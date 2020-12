Ivo Lucas deu entrada este sábado à noite no hospital de Santarém, em estado grave, devido a uma fratura exposta num braço.

O ator e cantor Ivo Lucas encontra-se fora de perigo depois de ter sido hospitalizado na sequência do acidente na A1, no sentido Norte-Sul, que vitimou a sua namorada, a cantora Sara Carreira.Sara Carreira, a filha de Tony Carreira, perdeu a vida no trágico acidente. O óbito foi declarado no local.