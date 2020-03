Coronavírus já matou 14 pessoas em Portugal. Há 1600 infetados no País

São já 14 o número de mortos devido ao coronavírus em Portugal. Estão confirmados 1600 casos. De acordo com os dados da DGS, há mais 320 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus do que no sábado.Neste momento encontram-se 169 pacientes internados, sendo que 41 casos encontram-se nos cuidados intensivos.Segundo as informações disponibilizadas no Boletim Epidemiológico, há 1152 casos que aguardam resultado laboratorial. Existem ainda cinco casos recuperados.Numa conferência de imprensa, a Ministra da Saúde, Marta Temido sublinhou que a maioria dos doentes infetados encontra-se a recuperar em casa.Marta Temido voltou a reforçar as medidas de prevenção da covid-19, nomeadamente a lavagem e desinfeção frequente das mãos.Segundo o mapa da situação, existem 825 casos na região Norte, 180 casos na Região Centro, 534 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 5 no Alentejo, 35 casos confirmados na região do Algarve, 7 casos na Região Autónoma da Madeira e 4 casos na Região Autónoma dos açores.Desde o início do ano foram já contabilizados 11779 casos suspeitos.