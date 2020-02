DGS informa que mulher internada hoje no Porto não configura caso suspeito de coronavírus

rata-se de uma mulher chinesa que se encontra internada em Lisboa.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte médica do Hospital de São José, a mulher deu entrada nesta unidade de saúde, acompanhada pelo marido, com febre alta e tosse. Após avaliação inicial, foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral onde se encontra isolada e a aguardar a realização de exames.



A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou que a mulher internada esta segunda-feira no Porto não configura caso suspeito de coronavírus.A informação surge depois de ter sido "investigada a história clínica e epidemiológica" da cidadã que tinha sido encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de São João.Recorde-se que uma mulher tinha sido encaminhada esta segunda-feira para o Centro Hospitalar Universitário de São João com suspeitas de coronavírus.A mulher sul-coreana, que chegou a Gondomar há três dias, estava internada para que fosse realizada a colheita de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).Este foi, de acordo com a Direção-Geral da Saúde, o 11º caso a ser validado como suspeito.Há ainda um 12.º caso noticiado, esta segunda-feira, pelo. Este t