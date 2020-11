Novo recorde de casos de Covid-19: 7497 infetados em 24 horas. Há mais 59 mortos

Portugal registou esta quarta-feira um número recorde de novos infetados por coronavírus. Foram registados 7497 casos de Covid-19, sendo que os dados incluem um somatório de 3570 casos decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte.Há ainda a lamentar a morte de mais 59 pessoas pelo novo coronavírus. Por outro lado, o número de pessoas internadas desceu para 2337, menos 12 que terça-feira. O número de pessoas em cuidados intensivos subiu para 325, mais 5 do que esta terça-feira.No Norte do País registaram-se 5183 novos casos de Covid-19 - valor que inclui o somatório dos 3570 casos decorrentes de atrasos no reporte - e em Lisboa confirmaram-se mais 1057 infetados.Em atualização