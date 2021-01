É o pior dia de sempre da pandemia de Covid-19 em Portugal: Esta sexta-feira regista-se um recorde de 108 mortos e 10176 infetados, segundo o boletim epidemiológico da DGS.

O País contabiliza até ao momento 7590 óbitos e 466 709 casos confirmados.





O número de doentes internados disparou 24 horas: são mais 188 em relação a quinta-feira, num total de 3451. Há ainda mais 22 pessoas em cuidados intensivos (536, no total).





360 181 pessoas recuperaram da doença até ao momento, 4480 nas últimas 24 horas.



A Região região e Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra 2969 dos novos casos, seguindo-se o Norte com 2969, a Região Centro, com mais 1963; o Alentejo, com mais 433 e o Algarve com mais 400.



A maior parte dos óbitos registados nas últimas horas verificaram-se na região LVT (44). O Norte contabiliza mais 34 mortos, o Centro mais 26, o Alentejo mais nove e o Algarve mais três.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 65 e 55 casos, respetivamente. A Madeira regista duas mortes por Covid-19 em 24 horas.



Desde o início da pandemia, 256 711 mulheres ficaram doentes com a Covid-19. O número desce para 209 840 no caso da infeção em homens. Há ainda 158 casos cujo sexo é desconhecido.



Relativamente aos óbitos, 3956 correspondem a elementos do sexo masculino e 3634 a elementos do sexo feminino.