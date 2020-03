Sobe para 642 o número de infetados com coronavírus em Portugal. Há já dois mortos

O número de infetados por coronavírus em Portugal subiu para 642 esta quarta-feira. Há um total de 5067 casos suspeitos desde o início do ano.20 doentes encontram-se nos cuidados intensivos. Há ainda 16 crianças com menos de 10 anos infetadasNo boletim enviado diariamente pela Direção-Geral de Saúde, estão confirmadas 24 cadeias de transmissão.Relativamente à distribuição geográfica, e segundo o mapa da DGS, há 289 casos na região Norte, 74 na região Centro, 243 na zona de Lisboa e Vale do Tejo. A região do Alentejo regista os dois primeiros casos, a região do Algarve soma 21, a Região Autónoma da Madeira tem um caso confirmado e a Região Autónoma dos Açores contabiliza já três casos.