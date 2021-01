Hospital Amadora-Sintra esclarece que não falta oxigénio e explica sobrecarga na rede

Ao que o CM apurou, a rede de oxigénio no Hospital Amadora-Sintra, na Amadora, entrou em sobrecarga esta terça-feira à noite, devido ao elevado número de casos de internamento em enfermarias e cuidados intensivos motivados pelo aumento de casos de Covid-19 registados nos últimos dias em Portugal. Devido a esta sobrecarga, há doentes já a serem transferidos desta unidade de saúde para outras na zona de Lisboa e Vale do Tejo. Segundo apurou o CM junto de fonte hospitalar, são pelo menos 31 os doentes que esta noite são transferidos para outras unidades de saúde em Lisboa.Trata-se de uma sobrecarga nas tubagens que fornecem oxigénio aos doentes, garantido fonte do hospital ao CM que não falta oxigénio no Amadora-Sintra e que nenhum dos doentes corre risco de vida devido à situação.Até agora havia 363 doentes com Covid-19 internados em enfermaria neste hospital e 30 em cuidados intensivos, sendo que no hospital Amadora-Sintra o máximo previsto em plano era de 120 infetados com o novo coronavírus.Dos transferidos, 20 doentes estão com ventilação não-invasiva e irão para o Hospital de Santa Maria, outros cinco estão estáveis e irão ser recebidos no Hospital das Forças Armadas e outros seis no hospital de campanha da Cidade Universitária."Estamos a fazer um esforço sobrehumano, este número de doentes não é sustentável. Atingimos o limite", conta fonte ao CM.