O Presidente do Centro de Previsão e Prevenção de Cheias do Douro (CPPC-D) veio revelar este sábado quais as albufeiras que estão em alerta laraja e amarelo a partir deste sábado, devido à possibilidade de cheias.



Face às previsões de precipitação, aquela entidade emitiu alerta laranja para Régua onde já há cheias na Marina, Cais e Ecopista. Estuário, Crestuma, Carrapatelo, Bagúste e Valeira com alerta amarelo.

Ver comentários