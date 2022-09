Alerta de seca com quebra de azeitona e mel

Os agricultores de Abrantes mostram-se preocupados com a seca, dando conta de uma produção “quase nula” de azeitonas e quebras de 50% no mel, e defenderam a necessidade de as políticas se adaptarem às novas realidades.



Em declarações à agência Lusa, João Nuno Alcaravela, da Associação de Agricultores dos concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação (Santarém), deu conta de uma “situação difícil e de grande apreensão” originada pela falta de água, seja ao nível da alimentação animal, com os “‘stocks’ de pastagens a zero”, seja na apicultura, com “quebras de produção de mel na ordem dos 50%”, seja nos cereais, com um ano hidrológico “péssimo” para os cereais de sequeiro, seja, ainda, nos olivais tradicionais, onde “a produção é quase nula”.









